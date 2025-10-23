МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ поразили энергетические объекты Украины

Также удалось нанести огневое поражение цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотников большой дальности.
2025-10-23 12:54:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения объектам энергетики Украины, которые обеспечивали работу вражеских предприятий военно-промышленного комплекса.

Помимо этого, удалось поразить объекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами большой дальности - цеха сборки, места хранения, а также места их запуска по целям на территории Российской Федерации. 

Еще российское оборонное ведомство сообщает о том, что за сутки были поражены украинские склады горючего. Досталось и пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины и иностранных наемников - им нанесли огневое поражение в 152 районах.

Ранее МО РФ сообщило, что экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25 уничтожили боевиков ВСУ и разрушили опорный пункт. Удар наносился в интересах группировки войск «Восток», летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Украина #удары #Огневое поражение #Энергетика противника
