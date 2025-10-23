Российские моряки посетили военно-морскую базу Таиланда Саттахип

О прибытии отряда кораблей Тихоокеанского флота в Королевство Таиланд рассказал в своем сюжете корреспондент Николай Кугук. Российские моряки вошли в военно-морскую базу Саттахип - крупнейший стратегический объект Королевского флота Таиланда. На борту фрегата «Маршал Шапошников» по команде сигнальщика рядом с российским триколором подняли флаг Таиланда.

На причале экипаж встречали представители командования ВМС Таиланда и сотрудники посольства России. По местной традиции на шеи моряков возложили леи - гирлянды из цветов, выражающие уважение и гостеприимство.

«Саттахип - это крупнейший и стратегически важный объект Королевского флота Таиланда. Здесь сосредоточены самые крупные причалы страны, военно-учебные центры и аэродром. Саттахип также место базирования единственного авианосца Королевства Таиланд», - отметил Николай Кугук.

Во время церемонии российскую делегацию приветствовал главнокомандующий Королевским военно-морским флотом Таиланда Джирапол Вонгвит, подчеркнувший значимость визита для укрепления дружбы и обмена опытом между двумя флотами.

«Мы всегда рады видеть российские корабли у нашего причала. Такие визиты укрепляют доверие и способствуют развитию сотрудничества», - заявил Вонгвит.

На борту фрегата также прошла встреча с послом России в Таиланде Евгением Томихиным.

«Здесь очень бережно относятся к традициям и историческому наследию. Здесь помнят о дружбе между королевской семьей Таиланда и императорской семьей России. И здесь в отличие от Европы никто не занимается сносами памятников и ревизии истории», - подчеркнул он.

Деловой заход российских кораблей в Саттахип - второй за год. В апреле главную военно-морскую базу Таиланда посещали корветы Тихоокеанского флота. Этот визит завершится совместными учениями по маневрированию и отработке связи.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.