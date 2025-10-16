МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Града» уничтожил укрепления ВСУ на Красноармейском направлении

Разведка установила, что в опорном пункте неприятеля находилось скопление украинской пехоты.
2025-10-16 14:45:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского опорного пункта на Красноармейском направлении специальной военной операции. Это сделал расчет боевой машины РСЗО «Град». 

Удар наносили артиллеристы 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Центр». Расположение опорного пункта вскрыли операторы беспилотников. Внутри находилось большое скопление пехоты ВСУ. 

Уточняется, что удар наносился серией из нескольких залпов. Дистанция стрельбы превышала 15 километров. В ходе нанесения удара боевую машину РСЗО прикрывала группа противодействия вражеским беспилотникам. Завершив стрельбу, расчет оперативно сменил огневую позицию.

Ранее сообщалось, что расчет «Града» уничтожил украинских боевиков в Днепропетровской области. Целью стал пункт временной дислокации неприятеля в районе населенного пункта Николаевка.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #РСЗО #Град #Реактивная артиллерия #красноармейское направление
