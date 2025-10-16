Расчет «Града» уничтожил укрепления ВСУ на Красноармейском направлении

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского опорного пункта на Красноармейском направлении специальной военной операции. Это сделал расчет боевой машины РСЗО «Град».

Удар наносили артиллеристы 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Центр». Расположение опорного пункта вскрыли операторы беспилотников. Внутри находилось большое скопление пехоты ВСУ.

Уточняется, что удар наносился серией из нескольких залпов. Дистанция стрельбы превышала 15 километров. В ходе нанесения удара боевую машину РСЗО прикрывала группа противодействия вражеским беспилотникам. Завершив стрельбу, расчет оперативно сменил огневую позицию.

Ранее сообщалось, что расчет «Града» уничтожил украинских боевиков в Днепропетровской области. Целью стал пункт временной дислокации неприятеля в районе населенного пункта Николаевка.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.