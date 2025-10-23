В Румынии водитель-наркоман попытался протаранить ворота посольства РФ

В Румынии водитель едва не протаранил на автомобиле ворота российского посольства. Об этом сообщает aif.ru.

«Жандармерия и сотрудники службы информации (госбезопасности. - Прим. ред.) заблокировали машину и задержали водителя, которым оказался 53-летний гражданин Румынии со следами двух наркотических веществ в крови», - говорится в материале.

Подчеркивается, что территория посольства не получила ущерба. Кроме того, никто не пострадал в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне неизвестный протаранил на автомобиле ворота Белого дома в тот момент, когда там находился президент США Дональд Трамп.