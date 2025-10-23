МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Румынии водитель-наркоман попытался протаранить ворота посольства РФ

Материальный ущерб не зафиксирован, никто не пострадал.
Глеб Владовский 2025-10-23 10:52:43
© Фото: port__port, X

В Румынии водитель едва не протаранил на автомобиле ворота российского посольства. Об этом сообщает aif.ru.

«Жандармерия и сотрудники службы информации (госбезопасности. - Прим. ред.) заблокировали машину и задержали водителя, которым оказался 53-летний гражданин Румынии со следами двух наркотических веществ в крови», - говорится в материале.

Подчеркивается, что территория посольства не получила ущерба. Кроме того, никто не пострадал в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне неизвестный протаранил на автомобиле ворота Белого дома в тот момент, когда там находился президент США Дональд Трамп.

#в стране и мире #Автомобиль #Румыния #водитель #Посольство РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 