В США водитель врезался в ворота Белого дома, когда там находился Трамп

В Вашингтоне неизвестный протаранил на автомобиле ворота Белого дома. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.
Уточняется, что инцидент произошел в тот момент, когда президент США Дональд Трамп находился в здании. В результате инцидента сотрудники правоохранительных органов перекрыли дорогу, ведущую к зданию администрации.
«Неизвестный въехал на автомобиле в ворота охраны у Белого дома. Мужчина был арестован, и, по данным агентства, президенту Трампу, который находился на территории комплекса, ничего не угрожало», - говорится в материале.
В Секретной службе не стали называть личность водителя. Кроме того, неизвестно, была ли авария преднамеренной. В настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств случившегося.
