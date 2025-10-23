Бойцы ГрВ «Восток» построили мост из досок при форсировании Янчура

Военнослужащие 57-й мотострелковой бригады группировки «Восток» при форсировании реки Янчур в районе населенного пункта Полтавка соорудили самодельный мост из подручных материалов, рассказал корреспонденту Александру Тарасенко один из участников операции. По его словам, решение помогло бойцам быстро перебраться на западный берег под постоянным наблюдением вражеских беспилотников.

«Командир осмотрел местность и сказал - берите доски за домом. Мы прокладывали их перед собой, шаг за шагом. Каждый боец нес по одной, и постепенно получился настоящий мостик», - пояснил боец с позывным Тихий корреспонденту нашего телеканала.

Как передает Александр Тарасенко, форсирование проходило ранним утром, когда активность вражеских дронов минимальна. Несмотря на угрозу с воздуха, бойцам удалось быстро закрепиться на противоположном берегу. На одном из участков наши военные сбили вражеский гексакоптер при помощи FPV-дрона - кадры с места показала съемочная группа «Звезды».

Во время зачистки Полтавки бойцы уничтожили не менее семи вражеских дронов, действовавших на этом направлении. По словам военнослужащего с позывным Орелик, именно эти беспилотники были основной угрозой для штурмовых групп.

«Страшная штука, если честно. Когда слышишь, сердце замирает, потому что "тээмки" сбрасывает и дома полностью разбирает. Самому ее не сбить - бронированная. По звуку определяешь расстояние, и командир отправляет дрончика маленького, он прилетает и расшибает ее», - рассказал боец.

Штурм населенного пункта завершился успешно - силы ВСУ отступили. Освобождение Полтавки стало важным этапом продвижения российских войск - бойцы группировки «Восток» продолжают развивать успех на этом участке.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.