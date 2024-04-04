Собянин и Патрушев запустили реконструкцию Центрального ипподрома

Мэр столицы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев дали старт масштабной реконструкции Центрального ипподрома - старейшего в стране и крупнейшего в Европе. По словам Патрушева, реализация этого проекта даст мощный импульс развитию конного спорта в стране.

«Это не будет ни в коем случае декоративный ипподром. Будут проводиться все необходимые мероприятия, которые позволят нам развивать коневодство. Ну и я очень надеюсь, что с точки зрения организации больших культурных мероприятий тоже займет свое место в Москве», - сказал глава Минсельхоза.

Специалисты восстановят исторический облик памятника архитектуры - главного здания ипподрома площадью 17 тысяч квадратных метров. Кроме того, почти в два раза увеличат вместимость основной зрительской трибуны. Что касается конюшен, их построят заново. Благодаря этому можно будет одновременно содержать больше тысячи лошадей.

«По сути дела, это будет мирового уровня ипподром, отвечающий всем современным стандартам. Ну и, конечно, будет выполнено качественное благоустройство как на самом стадионе, так и вокруг него», - рассказал мэр Москвы.

По словам Собянина, основные работы планируется завершить в 2026 году. Центральный ипподром построили еще в XIX веке. В этом году ему исполнится 190 лет.