Смертельное ДТП в Уганде унесло жизни 63 человек

Авария с участием двух автобусов и легковушек случилась на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу.
Глеб Владовский 2025-10-22 09:49:36
© Фото: Hajarah Nalwadda, XinHua, Globallookpress

Массовое ДТП с участием четырех транспортных средств произошло в Уганде, в результате погибли 63 человека. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

«Подтверждено, что 63 человека погибли и еще несколько получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, произошедшего сегодня, 22 октября 2025 года», - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что трагедия произошла на трассе между столицей страны Кампалой и городом Гулу. Предполагается, что водитель одного из автобусов предпринял опасный маневр с обгоном грузовика. В это же время с противоположного направления другой автобус попытался обогнать внедорожник. В результате эти транспортные средства совершили лобовое столкновение, что привело к цепной реакции - врезались два других автомобиля.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства трагедии.

#в стране и мире #полиция #автобус #массовое дтп #уганда
