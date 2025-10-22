В Ирландии вспыхнули беспорядки после изнасилования мигрантом девочки

В Ирландии вспыхнули беспорядки после изнасилования мигрантом несовершеннолетней. Об этом сообщила газета Irish Times.

Уточняется, что инцидент произошел в населенном пункте Саггарт в графстве Южный Дублин. Около 1 000 человек собрались около местной гостиницы, выражая недовольство в связи со случившимся. Однако акция протеста переросла в беспорядки, в ходе которых протестующие подожгли полицейский фургон.

«Шесть человек были задержаны, а одному полицейскому была оказана медицинская помощь в связи с травмой ноги», - говорится в материале.

Ранее издание сообщало о задержании мигранта по подозрению в совершении насилия в отношении несовершеннолетней. По данным правоохранительных органов, он прибыл в Ирландию шесть лет назад, но ему отказали в международной защите. Несмотря на это, он оставался на территории страны.