В Австралии признали пригодной для Олимпиады реку с крокодилами

Специалисты GIICA провели проверку всех необходимых характеристик реки и подтвердили ее безопасность для проведения на ней соревнований по гребле.
Глеб Владовский 2025-10-22 06:49:56
© Фото: Kevin Sawford, httpimagebroker.com#search, Globallookpress

Власти Австралии признали реку Фицрой, в которой водятся крокодилы, пригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр. Об этом сообщило издание Australian.

Отмечается, что национальная структура, отвечающая за строительство объектов для соревнований на Олимпиаде (GIICA), провела экспертизу на водоеме и сочла его пригодным для соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Кроме того, премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли пообещал устранить угрозу со стороны обитающих в реке хищников.

Ранее сообщалось, что в Международной федерации гребного спорта признали реку Фицрой непригодной для проведения соревнований. Несмотря на то что на ней регулярно проходят тренировки, каких-либо технических обоснований для проведения столь масштабных соревнований эта река не проходила.

