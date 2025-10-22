SBS: в США совершил экстренную посадку борт премьера Австралии

Правительственный борт премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе совершил аварийное приземление на территории США. Политик возвращался на родину после встречи с президентом Дональдом Трампом. Однако во время полета произошло небольшое ЧП.

Как сообщает местный телеканал SBS, член экипажа Королевских ВВС Австралии получил травму. Это случилось во время падения предмета с багажной полки. Экстренную посадку пришлось делать в городе Сент-Луис штата Миссури.

«Сотрудник Королевских ВВС Австралии получил травму от предмета, упавшего с багажной полки. Травму оценили как возможное сотрясение мозга. Его доставили в больницу в Сент-Луисе для лечения», - уточнили журналисты.

Согласно RT, после посещения медучреждения и дозаправки самолет продолжит путь в Австралию.