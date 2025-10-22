Предприятие в Мордовии пострадало при массированной атаке дронов ВСУ

Территория Мордовии подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов.
«Ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения», - написал он в своем Telegram-канале.
Какое именно предприятие получило повреждения, не уточняется. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинскими боевиками Брянской области с применением БПЛА пострадал подросток.
