Дроны ВСУ атаковали Брянскую область, пострадал подросток

Повреждены несколько автомобилей и остекления двух многоэтажек.
Глеб Владовский 2025-10-21 06:41:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинские боевики атаковали беспилотниками Брянскую область, в результате пострадал подросток. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Ушибы получил подросток 2010 года рождения... Мальчику на месте оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в населенном пункте Клинцы. Кроме того, пострадало остекление в двух многоэтажках и несколько автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников погибли два человека. Еще один человек получил осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму.

