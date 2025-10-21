Дроны ВСУ атаковали Брянскую область, пострадал подросток

Украинские боевики атаковали беспилотниками Брянскую область, в результате пострадал подросток. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Ушибы получил подросток 2010 года рождения... Мальчику на месте оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в населенном пункте Клинцы. Кроме того, пострадало остекление в двух многоэтажках и несколько автомобилей.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников погибли два человека. Еще один человек получил осколочное ранение ноги и минно-взрывную травму.