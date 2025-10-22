При освобождении населенного пункта Ленино на Красноармейском направлении спецоперации бойцы 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» воспользовались военной хитростью.

Они приближались к окраинам этого села исключительно в ночное время. Чтобы противник их не засек, воины-гвардейцы надели на себя антидроновые пончо. Передвижение по открытой местности происходило только в одиночном порядке.

Накопив силы, штурмовые и разведывательные группы дивизии 20 октября зачистили Ленино от украинских боевиков. Кадры освобождения населенного пункта показало Минобороны России. На них видно, как ударные дроны и беспилотники подлетают к укрытиям ВСУ, а затем строения разлетаются на части от взрывов.

Расположенное в Донецкой Народной Республике Ленино находится на возвышенности и граничит с Днепропетровской областью. Из-за отсутствия лесополос и большого количества противопехотных и противотанковых мин в его окрестностях российским военнослужащим было сложно подобраться к нему. Однако их храбрость, мужество и смекалка помогли улучшить тактическое положение подразделений группировки на этом направлении.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.