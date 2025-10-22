В Таиланде приступили к поискам переставшей выходить на связь москвички

В Таиланде приступили к поискам пропавшей 30-летней москвички. Об этом сообщает Life.

Мария проживала на Пхукете последние несколько месяцев и работала удаленно HR-специалистом. Пять дней назад она перестала отвечать на звонки и сообщения.

Подруга и родственники женщины заподозрили неладное и обратились в правоохранительные органы. Сейчас к поискам подключились сотрудники российского консульства и местная полиция.

По одной из версий, Мария могла стать жертвой мошенников, которые в последнее время активно орудуют как в Таиланде, так и в соседней Мьянме. Накануне там власти отбили у повстанцев колл-центр с заложниками из России.