В Таиланде приступили к поискам переставшей выходить на связь москвички

Женщина перестала отвечать на звонки и сообщения пять дней назад.
Константин Денисов 2025-10-22 04:34:41
© Фото: Adirach Toumlamoon, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Таиланде приступили к поискам пропавшей 30-летней москвички. Об этом сообщает Life.

Мария проживала на Пхукете последние несколько месяцев и работала удаленно HR-специалистом. Пять дней назад она перестала отвечать на звонки и сообщения.

Подруга и родственники женщины заподозрили неладное и обратились в правоохранительные органы. Сейчас к поискам подключились сотрудники российского консульства и местная полиция.

По одной из версий, Мария могла стать жертвой мошенников, которые в последнее время активно орудуют как в Таиланде, так и в соседней Мьянме. Накануне там власти отбили у повстанцев колл-центр с заложниками из России.

#в стране и мире #Мьянма #полиция #Мошенники #Таиланд #Пхукет
