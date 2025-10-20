В Мьянме власти отбили у повстанцев колл-центр с заложниками из России

В Мьянме вооруженные силы правительства отбили у повстанцев колл-центр на границе с Таиландом, в котором насильно удерживались граждане различных стран, в том числе и России. Об этом сообщает местный информационный портал Eleven Media.

По имеющимся данным, в организации злоумышленниками использовался рабский труд обманом похищенных иностранцев, которых заставляли участвовать в мошеннических схемах по вымогательству денег.

«Во время атаки войска Татмадо (правительственных вооруженных сил Мьянмы) также заняли и зачистили печально известный KK Park недалеко от границы Мьянмы и Таиланда», - говорится в сообщении.

Как сообщается, в приграничных районах Мьянмы существует множество подобных преступных колл-центров, где до сих пор удерживается порядка нескольких десятков тысяч рабов со всего света. Сбежать оттуда практически невозможно, так как здания охраняются автоматчиками из числа местных повстанцев.

Недавно, при поддержке представителей правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы, сотрудников посольства России в Бангкоке и представителя МВД России в Королевстве Таиланд, из одного из подобных колл-центров удалось спасти и вернуть на родину молодую россиянку, которую заманили в страну под предлогом легкого заработка.