Россия купила у Китая ковров на рекордную сумму

Экспорт ковров в сентябре принес в китайскую казну 358,7 миллиона долларов.
Дарина Криц 2025-10-22 03:56:16
© Фото: Zhang Haofu, XinHua, Globallookpress

В сентябре этого года Россия приобрела у Китая ковры на 6,9 миллиона долларов. Эта сумма стала рекордной с января 2024 года и составила 2% экспорта из КНР.

Однако более крупным покупателем китайских ковровых изделий оказались США. Как сообщает РИА Новости, доля Штатов в экспорте оказалась в 11 раз больше и составила 22%.

Кроме них, активными покупателями оказались Япония (9%), Австралия (4%) и Ирак (4%).

В общей сложности поставки ковров в сентябре принесли Китайской Народной Республике 358,7 миллиона долларов, сообщило агентство со ссылкой на статистику таможенной службы КНР.

При этом вместе с импортом ковров из Китая Россия нарастила экспорт удобрений в эту страну. В сентябре китайские предприниматели купили в 1,6 раза больше российских удобрений - на 178,7 миллиона долларов, что стало месячным максимумом с января 2024 года

В марте этого года Китай закупил российскую гречку на рекордные 13,3 миллиона долларов.

#Китай #Россия #в стране и мире #восточные ковры #экспорт #Импорт #Товарообмен
