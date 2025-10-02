МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Борт с освобожденными из украинского плена прилетел в Подмосковье

В четверг Россия вернула 185 своих военнослужащих.
Владимир Рубанов 2025-10-02 23:47:16
Самолет с освобожденными российскими военнослужащими и гражданскими приземлился в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

В четверг из украинского плена вернули 185 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне передали 185 военнопленных ВСУ. Кроме того, Москва вернула 20 гражданских лиц.

Освобожденных сначала доставили на территорию Белоруссии. Там им оказали психологическую и медицинскую помощь. В России они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях.

Россия регулярно проводит гуманитарные обмены с Украиной в соответствии с двусторонними договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле. В частности, 24 августа РФ вернула из украинского плена 146 своих военнослужащих.

