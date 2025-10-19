МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МВД: москвич потерял рекордные 450 млн рублей из-за кибермошенников

Со слов Антона Кононенко, раньше ущерб составлял в основном 15-50 тысяч рублей, а теперь же мошеннические преступления «стали совершаться за миллион рублей и выше».
Дарья Ситникова 2025-10-19 22:43:00
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Житель Москвы потерял 450 млн рублей из-за действий киберпреступников, это стало рекордной суммой. Об этом сообщил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России по Москве Антон Кононенко в интервью «Интерфакс».

«Самая высокая сумма ущерба по кибермошенничеству в Москве - 450 млн рублей», - сказал он.

Со слов Кононенко, на протяжении трех лет ведомство фиксирует увеличение сумм ущерба от подобных преступлений. Раньше ущерб составлял в основном 15-50 тысяч рублей, а теперь же мошеннические преступления «стали совершаться за миллион рублей и выше».

До этого стало известно, что кибермошенники начали внедрять в схемы обмана фейковое приложение для родительского контроля, получая при его помощи полный контроль над устройствами граждан. Происходит это следующим образом: злоумышленник звонит потенциальной жертве и представляется банковской службой безопасности, сообщая, что телефон ребенка пытаются взломать через мессенджер.

Жертва, поверив ему, устанавливает необходимое приложение для якобы родительского контроля. После завершения загрузки с устройства списываются все данные, в том числе и деньги.

