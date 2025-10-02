МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин встретился с президентом Республики Сербской

Президент России назвал сложной ситуацию в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
Владимир Рубанов 2025-10-02 23:28:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Сочи. Российский лидер поздравил Додика с Днем сербского единства, сообщили в Кремле.

Президент Республики Сербской поблагодарил Путина за возможность участия в заседании клуба «Валдай». Додик отметил, что рад обсудить стабильные двусторонние отношения.

Путин назвал сложной ситуацию в Республике Сербской Боснии и Герцеговины и заявил, что ему  было бы интересно послушать оценки Додика. Глава государства подчеркнул вклад собеседника в укрепление отношений с Россией. В предыдущий раз Путин и Додик встречались в мае в Москве, а до этого в апреле в Кремле.

В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины прекратил полномочия Додика. Апелляционная палата суда в БиГ оставила в силе приговор Додику в виде года тюремного заключения и шести лет запрета на политическую деятельность. Позднее тюремное заключение заменили денежным штрафом.

Кризис в республике возник из-за противоречий между ее президентом и представителем международного сообщества в стране Кристиана Шмидта, легитимность которого не признает руководство страны. ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о досрочных выборах президента Республики Сербской 23 ноября.

Додик анонсировал референдум о доверии руководству Республики Сербской 25 октября. По его словам, жителей также спросят о поддержке решений Шмидта. Он также заявил, что Республика Сербская может провозгласить независимость при усилении внешнего давления.

#Сочи #Владимир Путин #переговоры #встреча #Республика Сербская #Милорад Додик #Босния и Герцоговина
