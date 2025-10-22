В подмосковном Октябрьском в начале 2026 года откроют новую поликлинику

В начале следующего года в подмосковном поселке Октябрьский откроется построенная современная поликлиника. Медучреждение вместило в себя поликлиники для взрослых и детей и рассчитано на 500 визитов в смену (350 и 150, соответственно). В настоящее время готовность октябрьской поликлиники 96%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме поликлиник там откроется женская консультация, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, собственная лаборатория и дневной стационар. Медучреждение оснастят аппаратами КТ, МРТ, рентгена и УЗИ эксперт-класса, а также кардиографом, маммографом, флюорографом. Посетители смогут обратиться за помощью к инфекционистам, хирургам, терапевтам, педиатрам и многим другим. Откроется стоматология, урология и кабинет лечебно-физической культуры (ЛФК). Прежде их не было в старом здании.

«Поликлинику ждут более 40 тысяч человек - жители поселков Октябрьский и Мирный, сел Верхнее Мячково и Сельцо, деревень Островцы и Михнево. Работать в ней будут 130 медиков», - уточнил губернатор Воробьев.

Как сообщает 360.ru, это медучреждение в Октябрьском не подлежало ремонту, а чтобы воспользоваться услугами медиков и пройти углубленное обследование, местным жителям приходилось ездить в Раменскую больницу за 10 километров от поселка. Со строительством новой поликлиники медуслуги станут доступнее.

Ранее губернатор говорил о подготовке к открытию самой большой поликлиники Московской области. Ее откроют во второй половине 2026 года в Королеве, она будет рассчитана минимум на 900 посещений в день - 600 взрослых и 300 детей.