МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В подмосковном Октябрьском в начале 2026 года откроют новую поликлинику

В будущем медучреждении откроются взрослая и детская поликлиники, женская консультация, урология и другие отделения.
Дарина Криц 2025-10-22 02:58:38
© Фото: vorobiev_live, Telegram

В начале следующего года в подмосковном поселке Октябрьский откроется построенная современная поликлиника. Медучреждение вместило в себя поликлиники для взрослых и детей и рассчитано на 500 визитов в смену (350 и 150, соответственно). В настоящее время готовность октябрьской поликлиники 96%, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме поликлиник там откроется женская консультация, отделения функциональной диагностики и физиотерапии, собственная лаборатория и дневной стационар. Медучреждение оснастят аппаратами КТ, МРТ, рентгена и УЗИ эксперт-класса, а также кардиографом, маммографом, флюорографом. Посетители смогут обратиться за помощью к инфекционистам, хирургам, терапевтам, педиатрам и многим другим. Откроется стоматология, урология и кабинет лечебно-физической культуры (ЛФК). Прежде их не было в старом здании.

«Поликлинику ждут более 40 тысяч человек - жители поселков Октябрьский и Мирный, сел Верхнее Мячково и Сельцо, деревень Островцы и Михнево. Работать в ней будут 130 медиков», - уточнил губернатор Воробьев.

Как сообщает 360.ru, это медучреждение в Октябрьском не подлежало ремонту, а чтобы воспользоваться услугами медиков и пройти углубленное обследование, местным жителям приходилось ездить в Раменскую больницу за 10 километров от поселка. Со строительством новой поликлиники медуслуги станут доступнее.

Ранее губернатор говорил о подготовке к открытию самой большой поликлиники Московской области. Ее откроют во второй половине 2026 года в Королеве, она будет рассчитана минимум на 900 посещений в день - 600 взрослых и 300 детей.

#Подмосковье #Медицина #Московская область #строительство #Андрей Воробьев #Новая поликлиника #Поселок Октябрьский
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 