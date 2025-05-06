Самая большая поликлиника Подмосковья откроется в 2026 году

Во второй половине 2026 года в Московской области откроют огромную поликлинику, рассчитанную минимум на 900 посещений в день - 600 взрослых и 300 детей. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы строим самую большую поликлинику в Московской области - на 1 000 посещений в смену. Задача - сдать ее в третьем квартале 2026 года», - рассказал Воробьев 360.ru.

В ней будут оказывать все виды помощи, в том числе неотложную. Травмпункт в медицинском учреждении сможет принять до 100 пациентов за день, также в поликлинике будут дневные стационары и центр амбулаторной онкологической помощи.

Воробьев отметил, что работы идут в быстром темпе и что власти работают с врачами, чтобы обеспечить необходимое оборудование и грамотно распределить потоки пациентов. По его словам, в поликлинике будут аппараты для КТ, МРТ, рентгена и УЗИ, а также маммограф, флюорограф, гастро- и колоноскопы.