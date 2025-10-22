МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минфин планирует реализовать расчеты криптовалютой во внешней торговле

В ведомстве ужен провели переговоры с ЦБ РФ.
Константин Денисов 2025-10-22 02:56:54
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress

В России планируют легализовать расчеты с использованием криптовалюты во внешней торговле. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы видим большое направление работы с крипторасчетами», - сказал глава ведомства.

По словам Силуанова, Минфин уже провел консультации с ЦБ РФ на эту тему. Стороны договорились, что рынок криптовалюты нужно легализовывать и приводить в порядок.

Минфин вместе с Росфинмониторингом займется законодательной базой, а ЦБ оставит за собой функции контроля. Ранее сообщалось о том, что регулятор может позволить банкам работать с криптовалютой, но с жесткими ограничениями.

В июле 2024 года Госдума приняла закон о биржевых торгах криптовалютой.

#Антон Силуанов #ЦБ #криптовалюта #Минфин РФ #росфинмониторинг
