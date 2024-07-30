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Госдума приняла закон о биржевых торгах криптовалютой

С 1 сентября будут разрешены внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой в рамках экспериментальных правовых режимов.
Мария Зайцева 2024-07-30 16:03:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Государственная дума России во втором и третьем чтениях приняла закон, по которому будут разрешены внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптовалютой в рамках экспериментальных правовых режимов.

Он вступит в силу с 1 сентября этого года. Центробанк обсуждает условия эксперимента с кабинетом министров и бизнесом. Первые платежи ожидаются до конца 2024 года.

В законе также закреплены порядок и условия майнинга криптовалют, то есть их добычи. Ей смогут заниматься юрлица и ИП, включенные в реестр Минцифры РФ.

Остальные граждане не должны превышать установленные правительством России лимиты энергопотребления. При этом запрет на деятельность может быть установлен властями в отдельных регионах.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что майнинг криптовалюты в стране занимает около 1,5% от общего потребления энергии.

#криптовалюта #ЦБ РФ #госдума #биржа
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