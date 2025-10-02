МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин заявил, что в РФ могут появиться новые системы гиперзвукового оружия

Президент России заявил, что «вся работа идет и результаты будут».
Виктория Бокий 2025-10-02 22:45:02
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил, что в нашей стране появилось много высокотехнологичных систем оружия. Например, ракетный комплекс средней дальности «Орешник».

В России есть и другое гиперзвуковое оружие, такое как «Кинжал», а также системы межконтинентальной дальности «Авангард». На этом наша страна не остановится, могут появиться и другие системы вооружения.

«Мы ничего не забыли из того, что планировали. Вся работа идет. И результаты будут» - заключил Владимир Путин.

Напомним, что сегодня российский лидер выступил с речью на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, где сделал множество заявлений. Недавно он поделился успехами ВС РФ в зоне СВО. Известно, что России осталось освободить 0,13% Луганской области. По данным главы государства, враг контролирует только 19% Донецкой области, по 24-25% Запорожской и Херсонской областей.

#Владимир Путин #валдай #гиперзвуковое оружие #комплекс «Кинжал» #орешник
