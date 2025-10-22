Во всем мире сегодня обсуждают предстоящий саммит Путина и Трампа в Будапеште. На фоне неоднозначных заявлений американского лидера, многие начали сомневаться в том, смогут ли стороны договориться об условиях проведения встречи, или же нашумевшие переговоры придется отменять. Так, например, издание Axios опубликовало информацию о том, что Белый дом приостанавливает подготовку к встрече Путина и Трампа, а информационное агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники, утверждает, что Москва якобы направила в Вашингтон «неофициальный документ» по закрытым каналам, где обозначила позицию по Украине.

В Кремле тем временем еще раз напомнили - российская позиция обозначена давно, а подобные статьи - очередной информационный вброс.

«Элементы нашей позиции известны, они четко сформулированы нашим президентом. Сроки не были определены - до этого нужна подготовка, необходимо время. Понятно что все это окружено большим количеством сплетен, но по большей части они не соответствуют действительности», - заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так, к примеру, недавно в СМИ разошлась искаженная цитата Дональда Трампа, в которой тот якобы говорил о том, что не хочет тратить свое время впустую, соглашаясь на встречу. Однако оригинальное высказывание политика имеет прямо противоположный смысл. Отвечая на вопрос журналистке о предполагаемой отмене им встречи, Трамп сказал:

«Нет, нет. Я ничего такого не говорил. Я не хочу, чтобы встреча прошла зря, не хочу тратить время впустую. Посмотрим, что будет дальше. Мы еще не приняли решение. Никогда не знаешь, что может произойти. Мы сообщим вам в течение следующих двух дней о нашем решении».

Это высказывание американского президента подтверждают и в Кремле. По словам Пескова, личная встреча Путина и Трампа была обоюдным желанием двух президентов.

«Никто не хочет терять время в пустую, ни Трамп ни Путин, это два президента которые привыкли работать эффективно, с результативностью, но эффективность всегда требует подготовки», - объяснил пресс-секретарь российского лидера.

И, как можно судить по заявлениям высокопоставленных лиц из различных стран, подготовка к встрече продолжается в прежнем темпе. Так Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, где и должна состояться встреча, подтвердил, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сейчас находится в Вашингтоне для уточнения деталей предстоящего саммита.

До своего визита в Вашингтон глава венгерского МИД провел два телефонных разговора с Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым. Официальный Будапешт также неоднократно подчеркивал, что полностью обеспечит безопасный въезд и выезд российского лидера во время переговоров с Трампом. Сийярто не отказался от своих слов и в эфире американских телеканалов: Венгрия не будет исполнять никакие раннее принятые решения международного уголовного суда, введенные против Владимира Путина.

«Что касается МУС - Если президент Путин приедет в Венгрию, его не арестуют. Я очень надеюсь, что страны ЕС, через которые полетит российский лидер в Венгрию, разрешат ему пролететь, потому что это надежда на мирную встречу. Если какая-либо страна не разрешает президенту пролететь через неё, это означает, что она не хочет мира», - четко обозначил свою позицию венгерский министр.

Из-за того, что данная позиция никак не вписывается в общую "проевропейскую" политику, западная коалиция не оставляет попыток сорвать предстоящий саммит, ну или хотя бы заполучить на него приглашения. Пока в Вашингтоне проходили встречи официальных лиц Венгрии и США, туда же с экстренным визитом вдруг вылетел генсек НАТО Марко Рютте, чтобы провести аудиенцию с Трампом.

Согласно его официальным заявлениям, целью визита была закупка вооружения, стоимостью в два миллиарда долларов, на очередные нужды киевского режима.