Фицо назвал печальным зрелищем попытки ЕС сорвать саммит Путина и Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что ЕС пытается сорвать саммит президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Будапеште. Об этом он сообщил в соцсети.

«ЕС превратился в "военный кабинет", большинство стран которого поддерживают продолжение конфликта на Украине, наивно полагая, что таким образом Россию можно ослабить», - написал политик.

По его словам, попытки ЕС воспрепятствовать встрече Путина и Трампа представляют собой печальное зрелище. Фицо призвал Европу содействовать организации саммита, если члены ЕС действительно хотят положить конец конфликту на Украине.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что встречу Путина с Трампом пытаются сорвать различными фейковыми новостями. Он предупредил, что ближе к делу таких вбросов будет становиться все больше.