«Бриллиантов из Лувра нет»: историка моды Васильева отпустили после задержания в аэропорту США

У него сняли отпечатки пальцев и проверили багаж.
Дима Иванов 2025-10-22 20:34:44
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Известный историк моды и экс-ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев сообщил о задержании в американском аэропорту. Шоумен пошутил в соцсетях, что его проверяли на наличие украденных из Лувра украшений.

Как отметил Васильев, у него сняли отпечатки пальцев и расспрашивали о целях визита в страну. Пограничник остался недоволен его объяснениями на беглом английском, его насторожило, что Васильев намерен посетить несколько городов - у модного критика запланированы лекции в США.

Затем, по словам телеведущего, его препроводили в комнату для задержанных, где уже были другие люди в подобном положении. Спустя некоторое время таможенники проверили содержимое его чемоданов, после чего освободили со словами: «багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нем нет».

Досмотр занял около 20 минут, отметил Васильев, хотя другие задержанные ожидали по несколько часов.

