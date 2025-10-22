МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рябков: враждебная политика НАТО ведет к столкновению ядерных держав

Это делает невозможным конструктивный диалог о мире.
Тимур Юсупов 2025-10-22 18:41:15
© Фото: ТРК «Звезда»

В МИД РФ считают, что враждебная политика стран НАТО может привести к лобовому столкновению ядерных держав. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на заседании на тему «Основы политики Российской Федерации в области ядерного нераспространения».

По словам дипломата, сегодня страны Североатлантического альянса ведут провокационную и опасную политику, которая нацелена на рост ядерного потенциала для угроз России.

«Среди соответствующих негативных факторов особо выделяем враждебную политику стран НАТО, как и развитие этим самопровозглашенным ядерным альянсом схем и средств так называемых совместных ядерных миссий, включая расширение географии ядерного присутствия США в Европе и круга стран, которым делегируется доставка американских спецбоеприпасов к целям», - заявил Рябков.

Замглавы МИД также отметил, что Запад, ведя разговоры о размещении оружия массового поражения в космосе, фактически превращает международное пространство в поле боевых действий. В такой ситуации не может быть и речи о ведении конструктивного диалога по ядерному разоружению.

«Жизнеспособность российской инициативы будет обеспечена только в случае проявления взаимности с американской стороны, которая не должна предпринимать шагов, подрывающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», - считает дипломат.

Недавно в МИД уже звучали заявления касательно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Российская сторона считает, что обойдется без реакции Соединенных Штатов, если тем неинтересна инициатива по урегулированию данного вопроса.

#Россия #в стране и мире #НАТО #ядерное оружие #мид #дснв
