Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы ВСУ в Луганской Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в ходе разведки были выявлены вражеские позиции в лесистой местности. Получив точные координаты, экипаж танка выдвинулся на закрытую огневую позицию и открыл огонь по целям фугасными 125-миллиметровыми снарядами с расстояния более пяти километров. Благодаря корректировке операторов беспилотников все цели были поражены с минимальным расходом боеприпасов.

После выполнения задачи танкисты провели противоогневой маневр и сменили позицию, чтобы избежать ответного удара. Машины оснащены современными средствами защиты, включая комплексы радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую броню.

Отмечается, что танкисты 20-й армии продолжают выполнять задачи круглосуточно, действуя во взаимодействии с подразделениями БПЛА. Используя особенности рельефа, они наносят точные удары по укреплениям и бронетехнике противника, включая западные образцы.

По данным ведомства, системная работа танковых экипажей позволяет подразделениям российских войск продвигаться вперед, зачищая и занимая опорные пункты ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.