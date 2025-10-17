МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкисты группировки «Запад» разгромили позиции ВСУ в лесах ЛНР

Военнослужащие выполнили стрельбу 125-мм фугасными снарядами по целям на дистанцию более пяти километров, что позволило успешно уничтожить все цели.
2025-10-17 11:57:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3М 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и скопления живой силы ВСУ в Луганской Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в ходе разведки были выявлены вражеские позиции в лесистой местности. Получив точные координаты, экипаж танка выдвинулся на закрытую огневую позицию и открыл огонь по целям фугасными 125-миллиметровыми снарядами с расстояния более пяти километров. Благодаря корректировке операторов беспилотников все цели были поражены с минимальным расходом боеприпасов.

После выполнения задачи танкисты провели противоогневой маневр и сменили позицию, чтобы избежать ответного удара. Машины оснащены современными средствами защиты, включая комплексы радиоэлектронной борьбы и усиленную динамическую броню.

Отмечается, что танкисты 20-й армии продолжают выполнять задачи круглосуточно, действуя во взаимодействии с подразделениями БПЛА. Используя особенности рельефа, они наносят точные удары по укреплениям и бронетехнике противника, включая западные образцы.

По данным ведомства, системная работа танковых экипажей позволяет подразделениям российских войск продвигаться вперед, зачищая и занимая опорные пункты ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Донбасс #спецоперация #танкисты #ЛНР #Т-72Б3М
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 