Политолог: европейцам не нужна нынешняя Сербия в составе ЕС

Принимаемые ЕП меры, касающиеся вступления Сербии в ЕС, в частности резолюция о невозможности вступить в союз без ввода санкций против России, направлены на усиление в стране прозападных сил и переходу в дальнейшем к цветной революции, объяснил специалист.
Меры со стороны Европарламента, касающиеся вступления Сербии в ЕС, будут в большей степени носить информационно-пропагандистский эффект, чем касаться каких-либо реальных политических действий. Об этом рассказал «Звезде» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«В Сербии уже фактически на протяжении года постоянно проходят массовые протесты против действующего руководства. При этом нужно отметить то, что протестующие очень разнородные. Есть те, которые заведомо дистанцируются от любых взаимодействий с Западом, но я полагаю, что не обходится и без тех, думаю, что в большей степени это касается того поколения молодых сербов, которые не помнят трагические события 1999 года и которые понимают, что в экономическом плане Сербия больше завязана на Евросоюз», - рассказал специалист.

По его словам, именно на проевропейских сербов рассчитана резолюция ЕП, в которой говорится, что процесс вступления Сербии в ЕС не может продвигаться без санкций Белграда против России.

«Очевидно, что при нынешнем руководстве Сербия не вступит никогда в Европейский союз, потому что Вучича там считают пророссийским, и позиции исконно проевропейских сил Сербии далеко не так сильны, как это было в некоторых странах постсоветского пространства. Той же Украине, в Грузии, где местные граждане были готовы продать свою национальную идентичность и суверенитет ради пресловутой европейской мечты. Уверен, что Сербия на те же самые грабли не натолкнется», - объяснил специалист.

Он добавил, что в случае вступления Сербии в Европейский союз в настоящий момент она превратится в серьезного троянского пророссийского коня в рамках ЕС.

«Такая Сербия Западу в своих рядах точно не нужна. Нужна покладистая, послушная, проевропейская, прозападная», - отметил Семибратов.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой говорится, что процесс вступления Сербии в ЕС не может продвигаться без санкций Белграда против России. Депутаты Европарламента отметили, что это необходимо ради сближения Белграда с ЕС.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Европа планирует ввести железный занавес против России. Он отметил,что Запад не привык уважать чей-либо суверенитет.

