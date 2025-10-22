Вучич предупредил о желании Европы ввести железный занавес против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа планирует ввести железный занавес против России. Об этом он сообщил в ходе выступления на собрании в честь 17-летия правящей партии.

«Мы окажемся под еще большим давлением. Европа будет вводить занавес по отношению к России. Никто не хочет уважать чей-то нейтралитет или желание проводить собственную политику», - сказал Вучич.

По его словам, Сербия также проводит независимую политику. Вучич выразил уверенность в том, что это никому не нравится, кроме населения страны.

Ранее профессор, директор Центра средиземноморских исследований ВШЭ Екатерина Энтина заявила, что в январе 2026 года Сербия может остаться без газа.