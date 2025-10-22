Путин наградил главврача Курской областной станции скорой помощи

Президент России Владимир Путин наградил главного врача Курской областной станции скорой помощи Константина Хруслова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на соответствующий документ.

Как стало известно из текста официального указа российского лидера, Хруслов был награжден за высокий профессионализм и самоотверженность, которые проявлял при оказании медицинской помощи даже в самых экстремальных условиях.

Помимо Хруслова, президент также наградил медалью «За храбрость» II степени водителей Курской областной станции скорой медицинской помощи Георгия Рожкова и Виктора Чекмарева.

Ранее почетных государственных наград также были удостоены участники специальной военной операции, проходящие лечение и реабилитацию, а также медперсонал и волонтеры в военно-клиническом госпитале Ростова-на-Дону.