Путин заявил, что Европа исчезает

Европа, которую мы все любили, исчезает. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам главы государства, ценностный базис должен оставаться. Если его нет или он исчезает, то и с Европой происходит то же самое.

«Так или иначе, базис такой ценностный должен оставаться. Если его нет, если он исчезает, то тогда и Европа исчезает», - сказал российский лидер.

Дело в том, добавил Путин, что фундаментальные вещи, связанные с европейской идентичностью, исчезают.

«Размыв происходит изнутри. Неконтролируемая миграция разъедает», - заключил российский глава, говоря о ситуации в Европе.

Ранее во время своего выступления Владимир Путин обратился к европейским элитам и предложил им заниматься делами своих стран и спать спокойно, а не запугивать мир мнимой угрозой России. Он призвал ЕС обратить внимание на то, что происходит на улицах их городов, в экономике, в промышленности, а также на то, что творится с европейской культурой и ее идентичностью.