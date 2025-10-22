Украине подарят космический спутник

В течение ближайшего года Украина получит от Чехии подарок в виде космического спутника, который выведут на орбиту. Об этом заявили сразу два чешских ведомства - министерство иностранных дел и министерство транспорта.

Уточняется, что аппарат сможет собирать данные, невзирая на погоду и продолжительность дня. Союзники Украины уверены, что таким образом они проявляют «не только технологическое превосходство чешских компаний» в одном из самых требовательных секторов, но и свою постоянную поддержку Украины.

«Чехия построит и поставит Украине современный спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий и продолжительности светового дня», - говорится в сообщении МИД Чехии в соцсети Х.

В настоящее время Украина получает спутниковые данные с иностранных аппаратов. Предполагается, что в будущем подаренный спутник смогут объединить в орбитальную группировку с другими, также новыми спутниками.

«До сих пор ей приходилось полагаться на изображения, поступающие из-за рубежа. В рамках проходящей Чешской космической недели проект представил министр транспорта Мартин Купка при участии президента Петра Павла», - сообщил чешский Минтранс.

Уточняется, что будущую разработку оснастят системой радиолокационного сканирования (РСА), оптическим и радиационным детектированием и мониторингом радиочастотного спектра в нескольких зонах. Благодаря этим технологиям наблюдать за поверхностью Земли можно будет даже ночью и в сложных метеорологических условиях.

Ранее сообщалось, что в рамках военной помощи Прага поставила Киеву в 2025 году миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов. Для сравнения: в 2024 году Украина получила 1,5 миллиона снарядов, а до конца текущего года ЕС планирует поставить еще 800 тысяч боеприпасов.