МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украине подарят космический спутник

МИД и Минтранс Чехии заявили, что компании с опытом в сфере космических технологий и в создании малых спутников разработают спутник для нужд Украины.
Марина Крижановская 2025-10-22 00:41:41
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В течение ближайшего года Украина получит от Чехии подарок в виде космического спутника, который выведут на орбиту. Об этом заявили сразу два чешских ведомства - министерство иностранных дел и министерство транспорта.

Уточняется, что аппарат сможет собирать данные, невзирая на погоду и продолжительность дня. Союзники Украины уверены, что таким образом они проявляют «не только технологическое превосходство чешских компаний» в одном из самых требовательных секторов, но и свою постоянную поддержку Украины.

«Чехия построит и поставит Украине современный спутник наблюдения за Землей, способный собирать данные независимо от погодных условий и продолжительности светового дня», - говорится в сообщении МИД Чехии в соцсети Х.

В настоящее время Украина получает спутниковые данные с иностранных аппаратов. Предполагается, что в будущем подаренный спутник смогут объединить в орбитальную группировку с другими, также новыми спутниками.

«До сих пор ей приходилось полагаться на изображения, поступающие из-за рубежа. В рамках проходящей Чешской космической недели проект представил министр транспорта Мартин Купка при участии президента Петра Павла», - сообщил чешский Минтранс.

Уточняется, что будущую разработку оснастят системой радиолокационного сканирования (РСА), оптическим и радиационным детектированием и мониторингом радиочастотного спектра в нескольких зонах. Благодаря этим технологиям наблюдать за поверхностью Земли можно будет даже ночью и в сложных метеорологических условиях.

Ранее сообщалось, что в рамках военной помощи Прага поставила Киеву в 2025 году миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов. Для сравнения: в 2024 году Украина получила 1,5 миллиона снарядов, а до конца текущего года ЕС планирует поставить еще 800 тысяч боеприпасов.

#в стране и мире #космос #Украина #чехия #космический спутник
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 