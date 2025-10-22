Артиллерист рассказал, как уничтожил 11 дроноводов ВСУ тремя снарядами

О ликвидации 11 операторов беспилотников ВСУ тремя снарядами под Красноармейском нашему корреспонденту Лане Иден рассказал старший наводчик расчета гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» Фидаиль Каримов, чье подразделение работает на этом направлении. Специалисты неприятеля решили набиться в один блиндаж - зря.

«Вторым снарядом попал прямо в "окно", третьим добили. Потом выяснилось - там было 11 человек, операторы беспилотников», - рассказал Каримов.

На счету бойца уже шесть боевых наград. В том числе медаль «За отвагу».

Расчет гаубицы Д-30 срывает ротации и уничтожает бронетехнику ВСУ. По словам Каримова, работа артиллеристов сегодня отточена до автоматизма.

«Поначалу, когда только учились, все занимало полдня. А сейчас - приехали, развернули орудие и готовы работать. Уже все отработано, даже бронежилет не мешает», - поделился старший наводчик.

На Красноармейском направлении бои продолжаются как в черте города, так и к югу от него.

В районе, где происходит смена расчета, оборудован дивизионный медпункт. Здесь оказывают помощь раненым и заболевшим бойцам. Так, стрелок Роман Михайлов обратился с жалобами на боль в желудке - медики помогли на месте.

«Мы все из одного района, давно знакомы. Если легкие случаи - простуда, уколы, системы - все делаем здесь. А основная задача - эвакуировать раненых с передка», - рассказал санитар-инструктор Алмаз Абдуллин.

Группа эвакуации выдвигается к линии боевых действий каждые несколько дней. Основная цель - вовремя доставить раненых в госпиталь, несмотря на обстрелы и атаки вражеских дронов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.