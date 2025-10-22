Во Франции вскоре после ограбления Лувра ограбили музей Дени Дидро

Еще один французский музей подвергся ограблению спустя несколько часов после произошедшей в Лувре кражи. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Уточняется, что инцидент произошел 20 октября в городе Лангр департамента Верхняя Марна. Неизвестные проникли «Дом просвещения Дени Дидро» - музей имени французского писателя - и похитили монеты, датируемые XVIII и XIX веками.

«Воры, по-видимому, действовали методично - было украдено всего несколько монет. Другие произведения искусства или предметы музея не пострадали», - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что ущерб от ограбления французского художественного музея Лувра оценивается примерно в 88 миллионов евро. Искусствовед Елизавета Лихачева в беседе со «Звездой» выразила мнение, что произошедшее является следствием разгильдяйства.