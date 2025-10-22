В Музее Победы исполнили джаз-«Катюшу» в память о погибших в 1941-м музыкантах

В Москве представили художественное полотно о подвиге десятков музыкантов Государственного джаз-оркестра СССР во время Великой Отечественной войны. Картину Музею Победы передал народный артист России, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

В рамках проекта «Бессмертный джаз-оркестр» полотно создала художница Паула Стельмащук. Она изобразила советских джазменов и ноты из знаменитой песни «Катюша». Эту знаменитую композицию впервые исполнили именно под аккомпанемент оркестра под руководством Александра Лаврентьева.

Презентацию картины в память о музыкантах, героически погибших под Вязьмой в 1941 году, сопроводили джазовым концертом, на котором прозвучали песни военных лет.

«Люди всех профессий участвовали и защищали нашу страну. Это коснулось и джазовых музыкантов. И это тоже и наша гордость, и наша память, и наша благодарность. Сегодня очень важно, чтобы в нашем замечательном Музее Победы были представлены и джазовые музыканты. Здесь, на картине», - сообщил журналистам худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман.

В Зале памяти и скорби Музея Победы он со зрителями возложил цветы, поминая погибших музыкантов оркестра.