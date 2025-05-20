Уникальные фотографии времен Великой Отечественной войны передали в Музей Победы. Москва и Санкт-Петербург поделили снимки практически поровну.

Среди фото, которые пополнили экспозицию музея, имеются такие кадры, как «Поднятие флага над Рейхстагом», «Советские танки в городе», «Поэт Долматовский читает стихи у Бранденбургских ворот в поверженном Берлине», «Поэт Долматовский с бюстом Гитлера».

Снимки выполнены известным фотографом Евгением Халдеем и подписаны им лично. Подлинность фото подтвердила дочь Халдея Анна.

Восемь фотографий останутся в столичном музее, а шесть будут отправлены в филиал в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что нейросети «оживили» архивные фотографии 1945 года к 9 Мая.