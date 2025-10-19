Открытая в январе комета максимально сблизится с Землей через два дня

Комета C/2025 A6 (Lemmon) сблизится максимально с Землей 21 октября. По словам ученых, это будет самая яркая комета в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор ИГУ Сергей Язев.

Россияне смогут увидеть это небесное тело из любого уголка нашей страны. Однако лучше комету будет видно жителям регионов, расположенных выше 50-й параллели северной широты: большая часть Сибири и Дальнего Востока.

Известно, что C/2025 A6 (Lemmon) открыли 3 января 2025 года. В текущем месяце ее блеск достиг пятой звездной величины. Через два дня, 21 октября, комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли, которое составит 89 185 647 км.

Отмечается, что в предыдущий раз комета C/2025 A6 (Lemmon) пролетала близко к Земле в VII веке. Ее период обращения составляет 1350 лет.

Ранее сообщалось, что жители России смогут наблюдать C/2025 A6 невооруженным глазом. По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, к концу октября - началу ноября она достигнет яркости второй-четвертой звездной величины.