На белорусско-латвийской границе обнаружили избитых беженцев

Один из беженцев скончался от полученных травм.
Глеб Владовский 2025-10-22 13:02:05
© Фото: Следственный комитет Белоруссии

Избитых беженцев обнаружили на белорусско-латвийской границе. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

«Пограничники в Браславском районе обнаружили двух иностранцев, несущих тело своего товарища», - цитирует сообщение RT.

Уточняется, что трое граждан Эритреи находились на территории Латвии. По словам уцелевших, люди в форме затолкали их в автомобиль, разбили телефоны и начали их избивать, применяя в том числе шокеры. После этого беженцев высадили недалеко от госграницы и вынудили идти в сторону Белоруссии.

В СК республики подчеркнули, что пострадавшим оказали медицинскую помощь, а также назначены экспертизы.

#в стране и мире #белоруссия #беженцы #Латвия #избиение
