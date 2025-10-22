На белорусско-латвийской границе обнаружили избитых беженцев

Избитых беженцев обнаружили на белорусско-латвийской границе. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

«Пограничники в Браславском районе обнаружили двух иностранцев, несущих тело своего товарища», - цитирует сообщение RT.

Уточняется, что трое граждан Эритреи находились на территории Латвии. По словам уцелевших, люди в форме затолкали их в автомобиль, разбили телефоны и начали их избивать, применяя в том числе шокеры. После этого беженцев высадили недалеко от госграницы и вынудили идти в сторону Белоруссии.

В СК республики подчеркнули, что пострадавшим оказали медицинскую помощь, а также назначены экспертизы.