МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоруссия утвердила протокол об участии россиян в местных выборах

Россияне смогут как голосовать, так и избираться на местных выборах в Белоруссии.
Виктория Бокий 2025-10-14 21:25:05
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола, который позволит гражданам России участвовать в местных выборах в республике. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что участвовать в выборах в Белоруссии смогут россияне, проживающие на территории этой страны. Аналогичную возможность получили и белорусы, проживающие в РФ.

Кроме того, по данным документа, россияне смогут как голосовать, так и избираться на местных выборах в Белоруссии. Таким образом, с ратификацией документа Россия приобрела 26,5 тысяч новых избирателей, а Белоруссия — 95 тысяч.

Ранее в разговоре со «Звездой» политолог и публицист Юрий Самонкин выразил мнение, что участие белорусов в выборах в России укрепит Союзное государство. Он также допустил в будущем создание в странах единых экономических стандартов - от маркетплейсов до создания собственных национальных платежных систем, которые будут иметь юридическую силу в обоих государствах.

#Россия #белоруссия #Выборы #Александр Лукашенко #Союзное государство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 