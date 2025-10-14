Белоруссия утвердила протокол об участии россиян в местных выборах

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола, который позволит гражданам России участвовать в местных выборах в республике. Об этом сообщает БелТА.

Отмечается, что участвовать в выборах в Белоруссии смогут россияне, проживающие на территории этой страны. Аналогичную возможность получили и белорусы, проживающие в РФ.

Кроме того, по данным документа, россияне смогут как голосовать, так и избираться на местных выборах в Белоруссии. Таким образом, с ратификацией документа Россия приобрела 26,5 тысяч новых избирателей, а Белоруссия — 95 тысяч.

Ранее в разговоре со «Звездой» политолог и публицист Юрий Самонкин выразил мнение, что участие белорусов в выборах в России укрепит Союзное государство. Он также допустил в будущем создание в странах единых экономических стандартов - от маркетплейсов до создания собственных национальных платежных систем, которые будут иметь юридическую силу в обоих государствах.