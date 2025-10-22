Канада передумала передавать Киеву списанные бронемашины

Канада отказалась передавать Украине списанные бронемашины. Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на министра обороны страны Дэвида Макгинти.

«Контракт на поставку Украине отремонтированной легкой бронетехники официально расторгнут», - говорится в материале.

Уточняется, что в 2023 году Минобороны Канады передало 25 списанных бронемашин для проведения ремонтных работ. В свою очередь глава оборонного ведомства страны Дэвид Макгинти подчеркнул, что не может раскрыть детали этого решения.

Ранее сообщалось, что Оттава выделит 1,45 миллиарда канадских долларов на поставки вооружений Украине.