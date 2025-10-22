МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Канада передумала передавать Киеву списанные бронемашины

Глава Минобороны Канады Макгинти не стал вдаваться в подробности решения.
Глеб Владовский 2025-10-22 12:12:32
© Фото: Kelly Clark, Keystone Press Agency, Globallookpress

Канада отказалась передавать Украине списанные бронемашины. Об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на министра обороны страны Дэвида Макгинти.

«Контракт на поставку Украине отремонтированной легкой бронетехники официально расторгнут», - говорится в материале.

Уточняется, что в 2023 году Минобороны Канады передало 25 списанных бронемашин для проведения ремонтных работ. В свою очередь глава оборонного ведомства страны Дэвид Макгинти подчеркнул, что не может раскрыть детали этого решения.

Ранее сообщалось, что Оттава выделит 1,45 миллиарда канадских долларов на поставки вооружений Украине.

#в стране и мире #Украина #Канада #Поставки вооружений #отмена соглашения
