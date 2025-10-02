МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин напомнил, почему Министерство обороны России имеет такое название

Российский лидер указал, что главная цель Министерства обороны - обеспечение безопасности Российского государства и народов Российской Федерации.
Дарья Ситникова 2025-10-02 21:19:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин напомнил, что у России нет агрессивных намерений в отношении других стран. Задача РФ - обеспечить безопасность собственного государства. Об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Министерство войны? У нас Министерство обороны! Мы из этого всегда исходили, и всегда исходим, и будем исходить», - ответил российский лидер.

Он сказал это во время того, как давал комментарий по поводу недавнего ребрендинга Пентагона США. По мнению главы России, в этом действии, «наверное, есть какой-то смысл», это звучит «несколько агрессивно».

«У нас нет агрессивных намерений в отношении третьих стран. У нас Министерство обороны и цель - обеспечить безопасность Российского государства и народов Российской Федерации», - продолжил Путин.

Президент России также ответил риторическим вопросом про НАТО на слова американского лидера Дональда Трампа о «бумажном тигре». С его слов, «если мы воюем со всем блоком НАТО, и это "бумажный тигр", что тогда НАТО». Самая главная вещь, которую необходимо делать - это быть уверенным в себе, заключил Путин.

#Россия #Министерство обороны #Путин #Сочи #сша #валдай #переименование #задача
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 