Путин напомнил, почему Министерство обороны России имеет такое название

Президент России Владимир Путин напомнил, что у России нет агрессивных намерений в отношении других стран. Задача РФ - обеспечить безопасность собственного государства. Об этом он заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Министерство войны? У нас Министерство обороны! Мы из этого всегда исходили, и всегда исходим, и будем исходить», - ответил российский лидер.

Он сказал это во время того, как давал комментарий по поводу недавнего ребрендинга Пентагона США. По мнению главы России, в этом действии, «наверное, есть какой-то смысл», это звучит «несколько агрессивно».

«У нас нет агрессивных намерений в отношении третьих стран. У нас Министерство обороны и цель - обеспечить безопасность Российского государства и народов Российской Федерации», - продолжил Путин.

Президент России также ответил риторическим вопросом про НАТО на слова американского лидера Дональда Трампа о «бумажном тигре». С его слов, «если мы воюем со всем блоком НАТО, и это "бумажный тигр", что тогда НАТО». Самая главная вещь, которую необходимо делать - это быть уверенным в себе, заключил Путин.