Путин ответил на слова Трампа о «бумажном тигре»

Президент России Владимир Путин ответил на слова американского лидера Дональда Трампа о «бумажном тигре» риторическим вопросом про НАТО. Об этом он сказал на полях заседания клуба «Валдай» в Сочи.

«Если мы воюем со всем блоком НАТО, двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем – и это "бумажный тигр", что тогда НАТО?», - сказал президент.

Путин назвал главную вещь, что необходимо делать, - это быть уверенными в себе.

«А мы в себе уверены», - отметил он.

По ходу разговора модератор дискуссии Федор Лукьянов в шутку предложил российскому президенту подарить Трампу при встрече вырезанных из бумаги тигров. На это Путин ответил, что у него с главой Белого дома «свои отношения», и они знают, что друг другу дарить.

Кроме того, продолжая тему высказывания Трампа о России, глава государства признался, что не знает, в каком контексте было сказано такое выражение.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по завершении 80-й сессии Генассамблеи ООН напомнил, как Дональд Трамп заявил, что не считает Россию «бумажным тигром» через день, как сам же произнес этот термин.