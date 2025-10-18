Директор ЗАЭС: ремонт линии «Днепровская» займет около недели

Сотрудники Запорожской АЭС приступили к восстановлению работоспособности линии «Днепровская», связывающую атомную электростанцию с энергосистемой. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Работа началась после того, как был согласован режим тишины в зоне проведения работ. Согласование было достигнуто благодаря усилиям МИД РФ и Минобороны России, а также при посреднической деятельности гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси», - добавил Черничук.

Кроме того, директор ЗАЭС поделился предварительной оценкой срока выполнения работ. Он отметил, что работоспособность линии может быть восстановлена примерно через 7 дней.

Ранее гендиректор МАГАТЭ сообщил о начале ремонтных работ поврежденных ЛЭП на Запорожской АЭС. По его словам, восстановление внешнего электроснабжения имеет решающее значение для ядерной безопасности.