Вильфанд: в ближайшие 10 дней температура в России будет выше нормы

Температура на европейской части России в ближайшие десять дней будет выше нормы. С таким прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Теплее обычного будет также на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, пообещал он.

«Прогнозируется, что в течение ближайших десяти дней будет усредненная температура. Она в основном выше нормы на европейской территории России, на севере и в центральных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», - сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Прогноз коллеги накануне подтвердила синоптик Татьяна Позднякова. С ее слов, погоду в Москве на следующей неделе будет определять область повышенного атмосферного давления. Самые низкие температурные значения ожидаются в пределах от 0 до +5 градусов. Днем в столице воздух прогреется до 5-6 градусов выше ноля. Во второй половине недели прогнозируются волны тепла, которые будут поочередно накрывать столицу. Столбики термометров покажут до +10 градусов. До конца месяца отрицательных значений не ожидается даже по ночам, уточнила Позднякова.