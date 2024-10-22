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Первый замглавы МО Горнин поздравил военных финансистов с праздником

Также первый заместитель министра обороны России вручил государственные и ведомственные награды особо отличившимся военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим и лицам гражданского персонала финансово-экономической службы ВС РФ.
2024-10-22 14:15:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Первый замминистра обороны России Леонид Горнин поздравил специалистов финансово-экономической службы (ФЭС) ВС РФ с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 22 октября. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Поздравляю всех коллег с Днем финансово-экономической службы Вооруженных сил Российской Федерации, желаю крепкого здоровья и удачи в деятельности на благо нашего Отечества!» - сказал он.

Первый замглавы оборонного ведомства отметил, что благодаря накопленному службой потенциалу и выстроенной системе военные финансисты могут эффективно вести деятельность и решать все поставленные задачи.

Кроме того, отличившиеся военные, госслужащие и гражданский персонал ФЭС получили заслуженные награды из рук Горнина.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов адресовал военным финансистам поздравление с профессиональным праздником, отметив их профессионализм, ответственность, а также строгое соблюдение закона с их стороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #военные финансисты
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