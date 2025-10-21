МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве задержали россиянина, передававшего Киеву сведения о ПВО

По данным следствия, подозреваемый собирал для Киева сведения о российских ПВО в Московской области и Краснодарском крае.
Глеб Владовский 2025-10-21 10:17:12
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали россиянина по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным следствия, задержанный выезжал на территорию Украины в 2019 и 2020 годах. Там он добровольно вышел на связь с местными спецслужбами и членами запрещенных на территории РФ формирований. Кроме того, подозреваемый принимал участие в политических акциях на территории Украины.

«После начала СВО фигурант осуществил сбор и передачу сведений о дислокации средств ПВО и иных объектов Министерства обороны РФ на территории Московской области и Краснодарского края, а также предоставлял украинским кураторам координаты местности для наведения ракет и БПЛА», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

#Москва #пво #Задержание #Госизмена #ЦОС ФСБ России
