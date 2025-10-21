Профессор: Сербия в январе может остаться без газа

Сербия в январе может остаться без газа. Об этом рассказала «Звезде» профессор, директор Центра средиземноморских исследований ВШЭ Екатерина Энтина.

«Для Сербии ситуация критическая, потому что на сегодняшний день ее потребность в энергетических ресурсах состоит даже не в нефти, хотя и по ней вопрос подвешен. В отношении нефтяной индустрии Сербии вступили в действие американские санкции, и пока вопрос о будущем этой крупнейшей корпорации для страны не решен. Но даже не ее эффективность важна для реального сектора сербской экономики, сколько действительно поставки газа на сегодняшний день», - отметила специалист.

По ее словам, даже если Евросоюз восстановит каналы поставок, то они будут намного дороже российских, что сильно ударит по сербской экономике.

«На сегодняшний день Сербия получает газ по одной из лучших цен, что позволило ей в 2010-е годы существенно ускорить развитие собственной экономики и повысить эффективность своего производства. Если транзит газа будет приостановлен, то фактически Сербии получать его будет неоткуда», - добавила Энтина.

Сейчас газ в страну идет через Венгрию и Болгарию, которые являются членами ЕС. Но есть и другой сценарий - продление газового соглашения с Россией. Тогда появится возможность получить отсрочку до января 2028 года и переориентировать экономику.

Ранее ЕС утвердил план по отказу от импорта российского газа. Отказ от сырья будет поэтапным - запрет вводится с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов. Краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать ровно год, а долгосрочные - до 1 января 2028 года. Изменения в действующие соглашения можно будет внести только в «узко определенных операционных целях».